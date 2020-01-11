Як прийти у форму після свят: поради чемпіонки світу

Чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оборонець у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона дала поради про те, як привести себе до ладу після новорічних свят.

"Ми випробовуємо наш організм на те, скільки він може випити алкоголю, з'їсти солодкого, соленого, майонезного і це все відбувається за короткий термін часу. У нас починаються свята з 20 грудня і закінчуються, мабуть, 8 березня, коли всі починають готуватися до літа. Важливо розуміти, що коли ми їмо дуже багато солодкого та п'ємо алкогольного організм починає набирати багато води, організм не витримує, він починає накопичувати рідину з одного боку, а з іншого починається зневоднення організму, оскільки алкоголь та цукор зневоднюють організм", - заявила чемпіонка світу.

Вона зазначила, що в такі періоди важливо пити більше води, щоб наповнити клітини водою. У нас багато накопичується продуктів в організмі, які потрібно виводити з організму. І це, на думку експертки, можна зробити просто за допомогою більшої кількості води.

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