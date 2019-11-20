Як правоохоронці затягують справу вбитого у Прилуках хлопця: коментар юриста

Юрист Ігор Степанов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував випадок загибелі хлопчика Дениса Чаленка у Прилуках та перебіг розслідування цієї справи. Офіційна версія - нещасний випадок, але батьки впевнені, що хлопчика вбили. Говорять про причетність дітей київських суддів, через що справу можуть затягувати.

"Звичайно, коли збиває потяг, то таких травм в принципі не може бути. Я думаю. що спочатку, коли виїхала на розслідування слідчо-оперативна група, вони прийняли рішення не ускладнювати собі життя і сфабрикувати все як нещасний випадок, а всі подальші дії слідчих стали наслідком тих дій", - заявив юрист.

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