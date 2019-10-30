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30 жовтня • оновлено в 13:22
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Як правильно вирізати гарбуз на Геловін та правила святкування

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Майстриня та декораторка Вікторія Рибалко у прямому етері ObozTV провела майстер-клас по тому, як правильно вирізати гарбуз на Геловін.

"Безумовно зараз свято стало популярнішим ніж три роки тому. Кількість замовлень збільшилась в декілька разів. Але популярність цього свята стосується лише більш молодих людей. Доросліші ставляться до нього більш консервативно", - заявила декораторка.

За її словами, дуже багато вечірок на Геловін відбувається серед дітей та молоді.

"Це цілі образи, які продумані до дрібниць. Тому зараз зростає кількість запитів на майстер-класи. Осінь зараз дуже яскрава. На ринку можна знайти будь-які розміри та кольори. І хочу трошки розповісти, як обрати найважливіший символ даного свята", - додала Рибалко.

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