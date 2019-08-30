Як правильно проводити літо: розкрито секрети вдалого закінчення сезону

У кожного з нас, на кожну пору року є певний список того, що потрібно неодмінно зробити. Проте, успіху в цьому напрямку досягають одиниці.

Решта, і ведуча ранкового шоу Юлія Крапівіна зокрема, мають підбивати підсумки літа, не стільки того, що вдалося зробити, скільки того, що із запланованого переходить на наступний рік, а що вже не здійсниться.

Тому, одним із головних чинників того, як не впасти у депресію від власної неорганізованості, є визнання і прийняття того, що так і залишилось в мріях та відповісти на два головних питання: а чи насправді ви цього хотіли та чи не можете ви це реалізувати та розважитись в інший спосіб.

Але головне, залишатись собою, залишатись вільним, як це вміють навіть президенти наддержав. Наприклад, президент США Барак Обама та його дружина Мішель.

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