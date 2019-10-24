Як правильно перейти на зимовий час: лікар-невролог

Як правильно перейти на зимовий час: лікар-невролог49 Читати матеріал російською
Лікар-невролог Юлія Івченко у прямому етері ObozTV прокоментувала стрес для організму під час перехіду на зимовий та літній час.
"Зазвичай подібні переходи є стресом для організму, і звикнути до цього не можливо. Навіть, вже скільки часу пройшло, але вважається, що літній час більше підходить для організму, тому що наші біоритми ближчі до літнього часу. Тому, те що у нас залишиться зимовий час влітку, вже матиме перейти для організму у звичку, доведеться перезвикати, тому що фізіологічно нам буде ближчим літній час", - заявила лікар.
Вона порекомендувала нормальний сон, щоб не було стресів, щоб організм міг впоратися із внутрішніми перебудовами.
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