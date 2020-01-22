Як правильно харчуватись, щоб мати здорове тіло

Продюсер, телеведучий та шоумен Іраклі Макацарія у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він розповів про те, як правильно харчуватись, щоб мати привабливе та здорове тіло.

"Я не думаю, що моя професія визначає те, чи можу я допомагати людям. Після того, як я прийшов у проект "Зважені та щасливі, я побачив, на скільки людям потрібна та важлива моя підтримка і психологічна, і фізична. Я мав ділитись досвідом, адже у цих людей не завжди є можливість почитати, почути, з кимось проконсультуватись", - заявив Макацарія.

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