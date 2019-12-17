Як правильно харчуватись на свята: дієтологиня

Дієтологиня Людмила Гончарова у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Вона прокоментувала, як правильно харчуватись на свята.

"Я рекомендую не ставити на стіл всі страви разом, і м'ясні, і рибні, тобто все що в холодильнику - все разом. Намагайтесь так зробити, щоб сьогодні у нас був м'ясний стіл, завтра рибний стіл, післязавтра сири та молочні продукти є головними спікерами нашого столу. Також потрібно пам'ятати, що організму не дуже подобається, коли ми їмо пізно ввечері. Якщо ви дійсно хочете їсти пізно ввечері, то ви можете з'їсти білкову їжу, це може бути нежирне м'ясо або риба, або гриьи або сир безлактозний і таким чином не буде формування фігури", - зазначила дієтологиня.

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