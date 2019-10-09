Як правильно ''йожитись'': інструктор Української федерації йоги

Інструктор української федерації йоги Ольга Черняк розповіла, як йога допомагає людині у її побуті.

Ольга заявила, що йога дозволяє розібратися зі стресом. Вона вважає, що йогою можуть займатись не лише жінки, а і чоловіки.

Черняк радить для початку обрати собі інструктора, оскільки якщо займатись йогою самостійно, можуть бути неправильні виконання вправ, неправильний підбір цих вправ у комплексі асан, неправильне дихання або взагалі його відсутність під час виконання вправ.

Під час самостійних занять йогою можуть виникати заломи в суглобах або недотягнутість у м'язах від того ж неправильного вконання вправ. В таких випадках йога може працювати зовсім не так, як її задумували, заявила Черняк.

Вона зазначила, що обирати інструктора можна за освітою інструктора та виходячи з його особистого досвіду практики занять. Наприклад, за допомогою йоги ця людина могла змінити своє тіло або зуміла змінити свій емоційний стан.

Плюсів у йоги, за словами інструктора, дуже багато, але вони стають дієвими лише у випадку коректного їх використання.

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