Як працює фіксація випадків порушення прав людини: представник українського омбудсмена

Представник українського омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував зафіксовані випадки порушення прав людини на окупованих територіях України.

"Я не можу сказати, як працює система фіксування порушень в ОБСЄ та ТКГ. Я можу сказати, як працює офіс омбудсмена України в Луганській та Донецькій областях. Ми працюємо виключно з інформацією, яка надається нам державними органами. Зокрема, я щойно казав про інформацію щодо смертності на КПВВ. Цю інформацію ми спільно складали з департаментами охорони здоров'я Луганської та Донецької облдержадміністрації. Тому ми знали, що інформація, яку ми передаємо - це достовірна інформація про людей, які померли при перетині кордону з українського боку. Але ми знали, що є також і смерті людей з боку непідконтрольних Україні територій. Ми ці дані не давали, адже ці дані є не точними, хоча вони вже присутні у ЗМІ", - заявив Лисянський

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