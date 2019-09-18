Як пожежа в Україні пов'язала Коломойського, Гонтареву та США

Як пожежа в Україні пов'язала Коломойського, Гонтареву та США144 Читати матеріал російською
Ділове співтовариство, об'єднане Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговою палатою, висловило занепокоєння останніми подіями довкола ПриватБанку і Валерії Гонтаревої.
Відповідний пост був опублікований на сторінці Американської торгової палати в Україні в Facebook. У ньому відзначили, що подібні ситуації є "тривожним сигналом і ставлять під сумнів безпеку, справедливість і рівність усіх перед законом в Україні".
У бізнес-співтоваристві нагадали, що націоналізація ПриватБанку в 2016 році стала важливим кроком для України, й український уряд зобов'язано належним чином реагувати на ситуації на кшталт тієї, що трапилася з Гонтаревою.
"Бізнес-спільнота закликає Президента, Уряд і правоохоронні органи належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності і захищеності всіх громадян, незалежно від посад і політичних поглядів", – йдеться в публікації.
Також у торговій палаті зазначили, що продовжать підтримувати всі ініціативи та реформи в НБУ і будуть уважно стежити за подіями в цьому секторі економіки України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Співробітники Соборного відділення поліції міста Дніпра в середу, 11 вересня, прийшли з обшуками в центральний офіс ПриватБанку.
Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізувана на суму 116,8 млрд гривень.
В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належить їм.
У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. У такий спосіб він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826 / 13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".