Як пожежа в Україні пов'язала Коломойського, Гонтареву та США

Ділове співтовариство, об'єднане Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговою палатою, висловило занепокоєння останніми подіями довкола ПриватБанку і Валерії Гонтаревої.

Відповідний пост був опублікований на сторінці Американської торгової палати в Україні в Facebook. У ньому відзначили, що подібні ситуації є "тривожним сигналом і ставлять під сумнів безпеку, справедливість і рівність усіх перед законом в Україні".

У бізнес-співтоваристві нагадали, що націоналізація ПриватБанку в 2016 році стала важливим кроком для України, й український уряд зобов'язано належним чином реагувати на ситуації на кшталт тієї, що трапилася з Гонтаревою.

"Бізнес-спільнота закликає Президента, Уряд і правоохоронні органи належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності і захищеності всіх громадян, незалежно від посад і політичних поглядів", – йдеться в публікації.

Також у торговій палаті зазначили, що продовжать підтримувати всі ініціативи та реформи в НБУ і будуть уважно стежити за подіями в цьому секторі економіки України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Співробітники Соборного відділення поліції міста Дніпра в середу, 11 вересня, прийшли з обшуками в центральний офіс ПриватБанку.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізувана на суму 116,8 млрд гривень.

В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., імовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. У такий спосіб він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826 / 13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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