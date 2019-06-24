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Як подорожувати з маленькими дітьми: досвід тревел-мами

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З якого віку можна брати дітей в подорожі? З чого починати підготовку до поїздок? Яку страховку оформляти на дитину?

Ці та інші питання, приурочені до відпускного сезону, обговорюємо з гостем студії – експертом з подорожей з дітьми Олександрою Матвєєвою, яка об'їздила з донькою на руках практично всю Азію.

Поговоримо про безпеку під час відпочинку з дітьми, а також про правильне харчування і режим дня.

"Подорож – це зміцнення сім'ї. Зміцнення здоров'я дитини. Мотивація, що дитина буде розвиватися", – впевнена Матвєєва.

У цьому випуску Студії Obozrevatel ви зможете познайомитися з досвідом тревел-мами і дізнатися різноманітні корисні поради та лайфхаки, які стануть в нагоді молодим батькам в подорожах.

Продовження ефіру (про ціни та авіаперельоти) можна подивитися тут.

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