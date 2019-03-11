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Як починався розпад СРСР: 34 роки тому Горбачова обрали генсеком КПРС

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1985 році, на пленумі ЦК КПРС, Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС, який став останнім очільником радянської держави. Про результати обрання було оголошено по телебаченню 11 березня.

Через 34 роки в Україні у березні знову обирають, очільника держави, де "політбюро" замінив український народ. Проте, важливість впливу телебачення і його нового втілення - інтернету - як і раніше дуже велике.

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