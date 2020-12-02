Як платити за комунальні послуги в умовах локдауну - пояснив експерт з енергоефективності

В'ячеслав Буткалюк, Obozrevatel Комуналка 09:00, 2.12.2020 Оновлено: 09:37, 2.12.2020
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Економіка Комуналка

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