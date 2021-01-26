Як підприємці та пересічні українці пережили два тижні локдауну

Obozrevatel Відео 12:30, 26.01.2021 Оновлено: 12:31, 26.01.2021

З 8 по 24 січня в Україні діяли норми посиленого карантину, - закриті заклади, магазини, ТРЦ, кінотеатри.

Цей локдаун був полегшеним варіантом весняного, але підприємці все ж скаржаться на понесені збитки. Ми запитали у власників магазинів і звичайних українців, що вони думають про карантин.

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