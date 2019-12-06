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6 грудня • оновлено в 13:53
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Як перемогти старість та чи варто її боятися: психологиня

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Психологиня Марія Ракетська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини щодо випробувань "ліків від старості" вченими.

"Геронтофобія - так науковим терміном називається страх перед старінням. Це страх, з яким стикаються всі люди, так чи інакше. Страх сам по собі - це природній процес. І коли ми боремось із якимось страхом, коли людина цей страх долає, тоді, звісно ж, людина отримує зрілість, до якої всі прагнуть. Але всі прагнуть до зрілості, проте всі бояться змін. І через страх починають робити якісь операції, маніпуляції. Що цікаве зі страхом старості це те, що він зовсім не обов'язково може сформуватись лише у зрілих людей", – заявила психологиня.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

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