Як обрати стиглий та безпечний кавун: поради спеціалістів

Обрати смачни, стиглий та безпечний кавун доволі непросто, тож журналісти вирішили самостійно дізнатися про всі секрети та правила, за якими слід обирати цю ягоду.

Кияни часто купують вже розрізані кавуна, щоб бачити що всередині, вважають, що так безпечніше. Окрім характерного дзвінкого звуку, стиглий кавун можна розпізнати за темно-зеленим кольором та сухою плодовою ніжкою. Найскладніше перевірити кавун на вміст нітратів., які сьогодні потрапляють майже до кожного овочу, фрукти чи ягоди. Якщо їх у продуктах понад норму, то людині загрожує цілий букет негараздів: від розладу шлунку, до алергії чи отруєння. Якщо організм слабкий і не витримає сильної інтоксикації, то ласування кавунами може закінчитися навіть смертю.

Начальник головного управління Держпродспоживчслужби міста Києва Олег Рубан зазначає, що візуально виявити рівень нітратів в кавунах практично неможливо, тому що це хімічна речовина, яка визначається лише лабораторно. Він порадив запитувати продавців про висновок державної ветеринарної експертизи. Це невелика за розміром довідка з позначками про лабораторію, яка провела тестування. Така довідка обов'язково повинна бути на кожній торгівельній точці, додав Рубан.

Також можна самостійно перевіряти кавун за допомогою невеликого електронного нітраттестера. У такому випадку для кавуна норма нітратів не має перевищувати рівень 60 міліграмів на кілограм.

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