Головна Новини
27 лютого • оновлено в 18:47
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Як обрати хорошого психолога: поради експерта

53
Читати матеріал російською

Провідний український психолог Олена Рихальська у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала, як варто обирати хорошого психолога в Україні.

"Варто не довіряти своєму першому враженню. Хоча соціальна психологія і наполягає на протилежному. Я раджу розібратись, що це за людина, чи дісно вона хороший спеціаліст, а не йти до того, кого порадила мама чи бабуся. Також є такий момент: подобається - не подобається. З одного боку, якщо вам комфортно зі спеціалістом, то можна рухатись далі, але подивіться на наступні три зустрічі, тому що спеціаліст подабатись не має", - заявила Рихальська.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Олена Рихальська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини