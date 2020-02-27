Як обрати хорошого психолога: поради експерта

Провідний український психолог Олена Рихальська у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала, як варто обирати хорошого психолога в Україні.

"Варто не довіряти своєму першому враженню. Хоча соціальна психологія і наполягає на протилежному. Я раджу розібратись, що це за людина, чи дісно вона хороший спеціаліст, а не йти до того, кого порадила мама чи бабуся. Також є такий момент: подобається - не подобається. З одного боку, якщо вам комфортно зі спеціалістом, то можна рухатись далі, але подивіться на наступні три зустрічі, тому що спеціаліст подабатись не має", - заявила Рихальська.

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