Як новий трудовий кодекс вплине на декретні відпустки: пояснення експертки

Експертка з питань працевлаштування Юлія Дрожжина у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Вона прокоментувала зміни до трудового кодексу України. Найбільш обговорюваним пунктом зараз є зміни, які стосуються декретної відпустки.

"Якщо по великому рахунку, то все залишається так само. Ми декларуємо, що ми проти дискримінації. Всі ці заборони вже були у попередньому законі. Але чи вони працювали по факту? Тут потрібні більш рішучі дії, для того зоб змінити ситуацію. Варто попрацювати з юристами та з мамами, говорити, з чим вони стикаються", - заявила Дрожжина.

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