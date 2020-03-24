Як не стати жертвою кіберзлочинців: експерт дав пораду

Експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко в ефірі ObozTV розповів, як хакери можуть отримувати доступ до серверів компаній, користуючись карантином в Україні.

Експерт зазначив, що під час карантину багато людей перейшли на віддалену роботу з серверами своїх компаній.

"Є небезпека, що на домашніх комп'ютерах не дотримана цифрова гігієна. Антивіруси можуть бути не оновлені, може використовуватися неліцензійне програмне забезпечення для з'єднання. І взагалі, там може міститися шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого злочинці можуть отримати доступ до серверів компанії", - пояснив Денисенко.

"Людям, які сидять вдома і користуються віддаленим доступом, треба дотримуватися цифрової гігієни, тобто оновлювати антивірусні програми, встановлювати ліцензійне програмне забезпечення для з'єднання і більш уважно дивитися, що на вашому комп'ютері відбувається", - підкреслив він.

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