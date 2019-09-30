Як не повторювати помилки власних батьків: психолог

Сімейний психолог Оксана Сашенко розповіла про основні правила пведінки батьків із дітьми для того, щоб діти почували себе повноцінними людьми.

Психолог зазначила, що найголовніше правило - це любов. Адже, на її думку, якщо дитина виховується в любові, то не буде жорстких покарань, не буде цькувань та навмисних образ. Сашенко заявила, що, на жаль, ніхто не навчає українців, як стати хорошими батьками, тому часто вони підсвідомо переносять досвід спілкування зі своїми батьками на своїх дітей.

Це, за її словами, трапляється часто навіть тоді, коли людина повторює собі, що ніколи не ставитиметься до своїх дітей, так як її батьки ставились до неї.

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