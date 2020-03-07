ЯК НЕ НАТРАПИТИ НА КОЛЕКТОРІВ І ЗБЕРЕГТИ ПОЗИТИВНУ КРЕДИТНУ ІСТОРІЮ?
Що таке перепродаж боргу, яке майно може бути використане для погашення заборгованості, хто і як має право спілкуватись з людиною, яка не виконала умови кредитного договору,
- про все це в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші".
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