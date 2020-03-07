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7 березня • оновлено в 09:33
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ЯК НЕ НАТРАПИТИ НА КОЛЕКТОРІВ І ЗБЕРЕГТИ ПОЗИТИВНУ КРЕДИТНУ ІСТОРІЮ?

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Що таке перепродаж боргу, яке майно може бути використане для погашення заборгованості, хто і як має право спілкуватись з людиною, яка не виконала умови кредитного договору,

- про все це в рамках спільного спецпроекту "ШвидкоГроші" та Obozrevatel, в студії "THEGUEST" розповів Олександр Холод, директор "ШвидкоГроші".

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The Guest
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