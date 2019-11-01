Головна Новини
1 листопада • оновлено в 11:26
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Як не інформацією, так декольте ведучої: як українські ТВ-канали заохочують глядачів до перегляду кримінальної хроніки

25 Читати матеріал російською

Те, як подаються на різних українських ТВ-каналах кримінальні та надзвичайні новини варто розбору не тільки телекритиків, але й хороших і досвічених психіатрів. Випадки трапляються тяжкі.

Так, телеканал НТН вже ськогодні перекваліфікувався на виключно кримінальну тематику, не гребуючи навіть повторами і програмами, які були зроблені багато років тому.

На ICTV Костянтина Стогнія, на якому "надзвичайну" тематику він захопив з 15 років тому, може посунути тільки вродлива дівчина з глибоким декольте. Такий образ, очевидно на думку продюсерів телеканалу, набільше пасують, як кримінальній хроніці взагалі, так і змісту тих сюжетів, які подаються.

Але, головним "відкриттям" того, що із себе уявляє українські кримінальні новини, сталося після перегляду "Прямого" телеканалу.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини