Як не інформацією, так декольте ведучої: як українські ТВ-канали заохочують глядачів до перегляду кримінальної хроніки

Те, як подаються на різних українських ТВ-каналах кримінальні та надзвичайні новини варто розбору не тільки телекритиків, але й хороших і досвічених психіатрів. Випадки трапляються тяжкі.

Так, телеканал НТН вже ськогодні перекваліфікувався на виключно кримінальну тематику, не гребуючи навіть повторами і програмами, які були зроблені багато років тому.

На ICTV Костянтина Стогнія, на якому "надзвичайну" тематику він захопив з 15 років тому, може посунути тільки вродлива дівчина з глибоким декольте. Такий образ, очевидно на думку продюсерів телеканалу, набільше пасують, як кримінальній хроніці взагалі, так і змісту тих сюжетів, які подаються.

Але, головним "відкриттям" того, що із себе уявляє українські кримінальні новини, сталося після перегляду "Прямого" телеканалу.

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