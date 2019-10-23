Як надурити детектор брехні: коментарі поліграфолога

Поліграфолог Олег Назаров у прямому ефірі ObozTV прокоментував чи можна обдурити детектор брехні.

"У тестування на поліграфі, як і у будь-якого наукового дослідження, є певна ймовірність. Точність дослідження на поліграфі складає близько 95%, в залежності від сфери його застосування – експертна діяльність, кадрова робота, розшукові заходи в межах якоїсь НС. Тому тут буде залежати від того, який методичний інструментарій використовується безпосередньо фахівцем", - заявив Назаров.

Що стосується можливості обійти дослідження на поліграфі, то, за його словами, згідно до усіх наукових і методичних засобів інформації, існують певні протипоказання, які не дають можливості провести точне тестування.

"Наявність протипоказань не дасть впевнено прийти до того чи іншого висновку після проведення дослідження. В першу чергу, протипоказання у разі, якщо особа приймає певні психоактивні речовини. Тобто такі речовини, які впливають на роботу нервової системи – або пригальмовуючи її, або збуджуючи і т.п. В основному протипоказання можуть носити медичний характер. Це, звичайно, заважає встановленню тієї чи іншої психологічної установки, ймовірною, на приховування певної інформації"- зазначив експерт.

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