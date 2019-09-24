Як лікуєте застуду:ліками чи народними методами?60 Читати матеріал російською
Кожного разу зі здорожанням ліків, українці вимушені вибирати лікування народними методами.
Про це свідчать результати опитування громадян – 31% лікують застуду народними методами, навпроти коли 33% користуються виключно аптечними засобами та 36% опитаних використовують як аптечні засоби так і народну медицину, мотивуючи це тим, що досить великі ціни на ліки, які не факт, що допоможуть виліковуватися.
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