Як коронавірус вплине на економіку України: коментар економіста
Економіст Євген Невмержицький у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.
Він прокоментував, як поширення коронавірусу впливає на світову економіку та ціни на сировину, яку споживає Китай. і на економіку України.
"Наврядчи це вплине на Україну, і причина тут загальна. Це відбуватиметься через те, що й інші світові події не дуже впливають на українську економіку. У нас економіка не є дуже інтегрованою у світову, вона розвивається більше від внутрішніх факторів. Уся ця інформаційна тяганина та хайп продовжаться не більше двох тижнів. Інфопривід буде спадати, і увага до цього питання та побоювання також знижуватимуться. Так відбуватиметься тому, що така природа цього вірусу", - заявив Невмержицький.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".