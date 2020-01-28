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28 січня • оновлено в 14:06
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Як коронавірус вплине на економіку України: коментар економіста

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Економіст Євген Невмержицький у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, як поширення коронавірусу впливає на світову економіку та ціни на сировину, яку споживає Китай. і на економіку України.

"Наврядчи це вплине на Україну, і причина тут загальна. Це відбуватиметься через те, що й інші світові події не дуже впливають на українську економіку. У нас економіка не є дуже інтегрованою у світову, вона розвивається більше від внутрішніх факторів. Уся ця інформаційна тяганина та хайп продовжаться не більше двох тижнів. Інфопривід буде спадати, і увага до цього питання та побоювання також знижуватимуться. Так відбуватиметься тому, що така природа цього вірусу", - заявив Невмержицький.

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Євген Невмержицький
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