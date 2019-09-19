Як київський ''мінер'' відсунув ''формулу Штайнмаєра'' на другий план

Вчора інформаційний простір України сколихнуло відразу дві теми: обговорення "формули Штайнмаєра" у Мінську та надзвичайна подія на київському мосту Метро.

І хоча обидві теми у журналістському середовищі класифікуються як "події", "формула Штайнмаєра", при всій значущості не тільки для Донбасу, а й для майбутнього України, не стала новиною, бо вперше була запропонована у січні 2016 року тодішнім міністром закордонних справ Німеччини і за сумісництвом головою ОБСЄ Франком-Вальтер Штайнмаєром. Натомість події на київському мосту Метро, однозначно були новиною.

Чому надавали перевагу в підсумкових випусках новин українські ТВ-канали, стало несподіванкою.

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