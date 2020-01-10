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10 січня • оновлено в 15:12
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Як каратимуть за образу Зеленського в телеефірі: до Нацради надійшла заява

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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення отримала звернення громадянки Касьяненко зі скаргами на ведучого Прямого каналу Сергія Пояркова.

На думку заявниці, художник, багаторазовий радник народних депутатів, гість ТВ-ефірів, а віднедавна і ведучий авторської програми "Поярков News", ображає честь і гідність президента України Володимира Зеленського, членів його родини, громадян України, окремих етносів, вживає нецензурну лайку.

Дивним видається одне: чому саме зараз помітили певну тенденцію у публічній поведінці епатажної медійної персони.

Що варто пам'ятати про "героя дня", якими вчинками і висловлюваннями він запам'ятався раніше та що про нього думають непересічні глядачі у сьогоднішньому випуску програми.

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