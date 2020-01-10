Як каратимуть за образу Зеленського в телеефірі: до Нацради надійшла заява
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення отримала звернення громадянки Касьяненко зі скаргами на ведучого Прямого каналу Сергія Пояркова.
На думку заявниці, художник, багаторазовий радник народних депутатів, гість ТВ-ефірів, а віднедавна і ведучий авторської програми "Поярков News", ображає честь і гідність президента України Володимира Зеленського, членів його родини, громадян України, окремих етносів, вживає нецензурну лайку.
Дивним видається одне: чому саме зараз помітили певну тенденцію у публічній поведінці епатажної медійної персони.
Що варто пам'ятати про "героя дня", якими вчинками і висловлюваннями він запам'ятався раніше та що про нього думають непересічні глядачі у сьогоднішньому випуску програми.
Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"
Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".