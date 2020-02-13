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13 лютого • оновлено в 13:16
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Як каратимуть скандальних депутатів від "Слуги народу": народний депутат

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Народний депутат України, партія "Слуга Народу", Святослав Юраш у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував, як можуть бути покарані депутати від "Слуги народу", з яким пов'язані гучні скандали.

"У нас вже були випадки покарань депутатів. Їх виключили з партії. Але важливо розуміти, що перше, що потрібно зробити - це розібратись у ситуації, провести діалог. І вже за його результатами приймати рішення", - заявив Юраш.

За його словами остаточне рішення щодо покарань прийматиме "тіло партії, велика родина".

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