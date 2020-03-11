Як карантин вплине на економіку: коментар ексчиновника

Віцепрем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (2014-2019 рр.) Геннадій Зубко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував оголошення карантину в Україні та його вплив на економіку.

"Ті заходи, які сьогодні приймаються - це єдиний правильний вихід. Ми маємо дбати про безпеку громадян, але ми маємо і говорити про ті речі, які відбуватимуться далі. Тому що батьки дітей, які залишатимуться вдома, також мають залишатись вдома, а це матиме вплив на економіку. Ланцюжок абсолютно відомий, ми вже проходили не одну кризу. І тут в першу чергу мова йде про споживчу кризу, коли люди менше бувають на вулицях і менше купують продукти. Важливо говорити і про закриття українських кордонів на карантин, тому що якщо діти залишатимуться вдома, а маршрутки з Італії і далі їхатимуть - це не правильно. Та й тести на коронавірус прибули лише сьогодні", - заявив Зубко.

Він додав, що із його власного досвіду у 2014 році, коли зростав курс долара і відбувалася військова агресія з боку РФ, ситуація була значно гірша.

"Зараз в першу чергу держава має подбати про харчову незалежність України. Головне, щоб люди не панікували і не почали купувати продукти наперед. Карантин, в першу чергу, б'є по логістиці", - зазначив Зубко.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!