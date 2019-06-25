"Як Іуда продав Христа": Борислав Береза про скандальне повернення Росії в ПАРЄ

"Як Іуда продав Христа": Борислав Береза про скандальне повернення Росії в ПАРЄ416Читати матеріал російською
У першій частині випуску обговорюємо новину про те, що в Польщі загинув український заробітчанин.
Експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина – про ризики, з якими можна зіткнутися під час роботи за кордоном. Як їм запобігти та убезпечити себе?
У другій частині програми говоримо про скандальне повернення Росії в ПАРЄ.
З останніми новинами зі Страсбурга – член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України (позафракційний) Борислав Береза.
"Сер Роджер Гейл, глава британських консерваторів і великий друг України, сказав, що колись Іуда продав Христа за 30 срібників, а зараз ми побачили, як Європа продала Україну за 70 млн євро", – каже Береза.
"Гроші, на жаль, вирішують велику кількість питань в Європі. Це прагматизм. І ми повинні теж займатися економікою, розбудовувати країну і займатися самі собою. В Європі поважають сильних і багатих. Якщо ми станемо багатими – нам буде легше спілкуватися з європейцями", – наголошує політик.
Більше про "друзів Кремля" в Європі дізнайтеся з нашого ефіру.
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