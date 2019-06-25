"Як Іуда продав Христа": Борислав Береза про скандальне повернення Росії в ПАРЄ

У першій частині випуску обговорюємо новину про те, що в Польщі загинув український заробітчанин.

Експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина – про ризики, з якими можна зіткнутися під час роботи за кордоном. Як їм запобігти та убезпечити себе?

У другій частині програми говоримо про скандальне повернення Росії в ПАРЄ.

З останніми новинами зі Страсбурга – член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України (позафракційний) Борислав Береза.

"Сер Роджер Гейл, глава британських консерваторів і великий друг України, сказав, що колись Іуда продав Христа за 30 срібників, а зараз ми побачили, як Європа продала Україну за 70 млн євро", – каже Береза.

"Гроші, на жаль, вирішують велику кількість питань в Європі. Це прагматизм. І ми повинні теж займатися економікою, розбудовувати країну і займатися самі собою. В Європі поважають сильних і багатих. Якщо ми станемо багатими – нам буде легше спілкуватися з європейцями", – наголошує політик.

Більше про "друзів Кремля" в Європі дізнайтеся з нашого ефіру.

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