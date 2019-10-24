Як інвесторам повернути кошти від недобудов: президент конфедерації будівельників

Президент конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе у прямому етері на ObozTV прокоментував новий закон щодо врегулювання ситуації з інвестиціями у недобудовані об'єкти в Україні.

"Закону, як такого досі немає. Коли я працював у міністерстві, то ми цей документ розробляли, і він зараз є як напрацювання. І на сьогоднішній день потрібно це питання довести до ладу, можливо ще раз виставити на обговорення спільно. Набільші проблеми починаються із тим, коли закінчуються строки на оренду земельних ділянок або дозвіл на будування втрачає силу. Дуже важливо відсікти всі заборгованості за виключенням приватних інвесторів і віддати цю недобудову місцевим органам влади так, щоб заборгованість залишалася виключно перед приватними інвесторами. Також важливо, щоби процедурні моменти захищали інвестора та зобов'язували внутрішні органи влади повернути інвесторам кошти", - заявив Парцхаладзе.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram