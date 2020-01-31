Як готуються до землетрусу: коментар сейсмолога

Заступник директора Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України Олександр Кендзера у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував нещодавній землетрус на території України.

"Землетруси на території України були завжди, фіксуються вони зараз сейсмічними станціями, і вочевидь будуть в майбутньому. До них треба готуватися", - заявив Кендзера.

Він зазначив, що існує декілька підходів для того, як готуватися до землетрусу.

"Підхід, який зараз культивується в усьому світі, заснований на вивченні сейсмічної небезпеки кожної ділянки, на якій розміщені будівлі, починаючи від атомної станції до конкретного будинку. Ці роботи називаються сейсмічним районуванням. Дані про те, як будуть коливатися ґрунти, передаються фахівцям, які розраховують додаткову сейсмічну напругу в тих об'єктах, які контролюються", - додав він.

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