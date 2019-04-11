Як герб Росії став приводом для війни в Сирії

Сьогоднішній герб Росії, двоголовий орел, став офіційним символом цієї країни відносно недавно. У 1857 році російський імператор Олександр II затвердив двоглавого орла як державний герб Росії. Однак вперше двоголовий орел як державний символ Російської держави зустрічається на зворотному боці державної друку Івана III Васильовича в 1497 році.

Справа в тому, що цей символ дістався йому, як символ візантійських правителів, разом з дружиною Софією, бабусею Івана VI Грозного. А в Візантію він прийшов з Хетського царства, яке знаходилося на території сучасної Сирії.

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