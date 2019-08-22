Як французькі режисери знімають кіно за гроші українських платників податків

Сьогодні виходить в прокат фільм "Поліна і таємниця кіностудії", що є спільним виробництвом Film.ua і французів з Wild Tribe Films і в якому одну з головних ролей зіграв легендарний Жан Рено.

Як зазначається (і з огляду на залучений акторський склад) основною мовою виробництва фільму була французька, а українська мала маленькій відсоток. Тож, вся французька була дубльована.

Кіно, яке просто знімалось в Україні, де режисер, сценаристи, оператор - французи. Де грають французькі актори і головна мова - французька, а українська - дубльована - є "український національний фільм"?

І тепер питання: чи були підстави надавати фільму статус “національного кіно”, яке фінансується за кошт держави?

Держкіно надало 20% бюджету для цього фільму (більше 10 млн . грн.) Знову ж таки, Держкіно виділяє гроші на “національне кіно”. Питання до юристів: чи відповідало рішення Держкіно про надання статусу "національного фільму" всім вимогам, які описані у ст. 10 закону України "Про кінематографію"?

Чи він став таким "відповідним" через те, що роль головної героїні виконала Поліна Печененко - внучка голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка?

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