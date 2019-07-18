Як дітям уникнути хвороб влітку: лікар-педіатр дала рекомендації

Лікар-педіатр Анна Горбань розповіла про самих найпоширенішиі дитячі літні хвороби і про те, як від вберегти від них свої нащадків.

Разом з ведучими ранкового шоу "Студія "Обозреватель" на ObozTV, спробували розібратись, чи хворіють діти влітку менше або більше, яких хвороб влітку варто остерігатись, як посилити імунітет та попередити проблеми зі здоров'ям.

Вона пояснила, чи варто змінювати розпорядок дня дитини на канікулах і як це може вплинути на її здоров'я.

Крім того, не залишили поза увагою "дорослі" проблеми, а саме, як відрізнити ангіну від застуди і як правильно налаштувати кондиціонер, аби не хворіти ані на першу, ані на другу хворобу.

А також дізнались про нові методи лікування, та про те, як впливає самолікування за порадами, які були знайдені в інтернеті.

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