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25 жовтня • оновлено в 13:57
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Як буде працювати визнання довідок, виданих в ОРДЛО: коментар експерта

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Ексзаступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі прокоментував визнання довідок про народження та смерть, які були видані в ОРДЛО.

Він зазначив, що не давав би кардинальних оцінок цій новині, як це робили в соціальних мережах користувачі, називаючи ці новини "зрадою".

"Справа у тому, що завданням держави є зміцнення зв'язків з громадянами України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. І це той механізм, який дає можливість нашим громадянам, по-перше, зареєструвати факт народження, а у випадку смерті, вже зафіксувати факт смерті. Тобто ця комісія, яка буде створюватися відповідно до наказу, буде розглядати оці довідки медичних установ та інших органів і видавати висновок. На основі цього висновку органи реєстрації будуть видавати відповідні документи, які підтверджують і які вже є документом громадянина України", - заявив Куркчі.

Він також прокоментував, чи буде можлива подібна процедура для жителів окупованого Криму.

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Юсуф Куркчі
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