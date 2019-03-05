Як Білорусь буде приєднувати Росію: Лукашенко висунув умови Путіну

Білорусь готова до перегляду підходів щодо інтеграції з Росією, а також зберігає прихильність ідеї союзного проекту.

Про це заявив глава білоруської держави Олександр Лукашенко, зазначивши основний принцип — рівні умови, передає Белта.

"Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це перш за все почули наші прихильники і опоненти в РФ. При цьому основний принцип даного проекту — рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання. На інших принципах союз неможливий. І принцип рівних умов має неухильно дотримуватися. Постулат суверенітету також залишається для Білорусі непорушним", — сказав він.

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