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''Я завалив цю роль'': лідер O'TORVALD розповів про свій перший досвід в кіно

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Гість, лідер групи O'TORVALD, учасник Євробачення-2017 Женя Галич, після річної перерви в музичній кар'єрі відвідав програми Бурчук Live на ObozTV. Він розповів, чим відзначився минулий рік і представив два нові кліпи на пісні "Два нуль один" і "Назовні (Зовні)", які пов'язані між собою однією сюжетною лінією.

Вони зізнався, що "зворотного зв'язку" або усвідомлення отриманого досвіду від зйомок у великому кіно у нього немає тому, що, на його думку, він роль завалив. Він запевнив, що сприймає себе адекватно і в змозі об'єктивно оцінити як свої успіхи, так і свої поразки.

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Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Євген Галич
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