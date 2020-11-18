Я - ваш вирок! Українцям не вистачає кисню! Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 18 листопада

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 21:00, 18.11.2020
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