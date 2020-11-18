Я - ваш вирок! Українцям не вистачає кисню! Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 18 листопада
"Коронавірусні будні: новий антирекорд в Україні та марші проти карантинних обмежень у світі. Ми чекаємо на включення волонтерки Дани Ярової. З нею поговоримо про те, чи вистачить українцям кисню?
Вони повернуться додому. В ТКГ заявили про обмін полоненими до кінця року. Про ситуацію на Донбасі з Мирославом Гаєм
Америка на порозі глобальних змін та в очікуванні остаточних результатів виборів. А ексочільник Сполучних Штатів Барак Обама відмовився працювати у Білому Домі"
А з Анатолієм Кінахом - поговоримо про локдаун і бізнес