Я - ваш вирок! Українцям не вистачає кисню! Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Середа, 18 листопада

"Коронавірусні будні: новий антирекорд в Україні та марші проти карантинних обмежень у світі. Ми чекаємо на включення волонтерки Дани Ярової. З нею поговоримо про те, чи вистачить українцям кисню?

Вони повернуться додому. В ТКГ заявили про обмін полоненими до кінця року. Про ситуацію на Донбасі з Мирославом Гаєм

Америка на порозі глобальних змін та в очікуванні остаточних результатів виборів. А ексочільник Сполучних Штатів Барак Обама відмовився працювати у Білому Домі"