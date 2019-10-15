Я думаю, що вчора нас почули: ветеран АТО щодо протестів

Ветеран АТО, військовослужбовець Гліб Бабич у прямому етері ObozTV прокоментував протести, які відбулись проти формули Штайнмаєра.

Він заявив, що існує величезна різниця між протестами під час Революції Гідності та тим, що відбувається в Україні зараз. За його словами, у 2013 році на Майдан вийшли звичайні люди, прості патріоти, а от у 2019 році більшість із тих, хто бере участь у протестах, так чи інакше були учасниками війни.

"Ці люди з 2014 року пройшли таку відстань, яку не оцінити неможливо, тому і гучність подій, і значення цих подій для того, до кого є звернення цією подією, значно більші, ніж це було в 2014 році. Погано, що до цього дня чути цих людей було погано, бо ми бачимо, що до того, до кого звертаються, це доходить вкрай рідко і з дивним викривленням. Розповідали про проплачених, але я думаю, що вчора нас почули", - заявив ветеран АТО.

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