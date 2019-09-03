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3 вересня • оновлено в 07:11
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“Я бы хотел сыграть в кино мясника”, - Скотт Эдкинс в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

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Харизматичный актер и успешный спортсмен, последователь Брюса Ли и Жан-Клода Ванн Дамма, исполнитель роли самого совершенного бойца в мире и настоящая кинозвезда Скотт Эдкинс рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич, чему он научился у своих кумиров, чью улыбку он хотел бы иметь, какое самое вдохновляющее высказывание он слышал в кино, какой спорт невероятно скучно смотреть по телевизору, какую песню всегда поет в караоке, путешествие в какую страну превзошло все его ожидания и кто стал бы президентом, если бы Голливуд был страной.

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Автор
Ганна Буткевич Ганна Буткевич
Тема
Без гриму
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