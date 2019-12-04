Woodcracker
У США почали використовувати новий пристрій з вирубки дерев, яка називається Woodcracker, що в перекладі з англійської – дровокол.
Його перевагою перед класичною вирубкою з використанням бензопил є висока швидкість.
Woodcracker
Скріншот з відео
Цю установку можна прикріпити на будь-який трактор і використовувати в різних умовах. Вона відмінно справляється із завданням, може розрубати практично будь-яке дерево, і, що важливо, є можливість перемістити зрубане дерево в місце звалища.
Woodcracker
Скріншот з відео
Пристрій приводиться в дію завдяки потужному гідравлічному механізму.
Woodcracker
Скріншот з відео
З одного боку розташовані ребристі зуби, з іншого – добре заточене лезо великого розміру.
Woodcracker
Скріншот з відео
Установка буквально розрізає деревину, що дозволяє дуже швидко очистити ділянку від непотрібних дерев.
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