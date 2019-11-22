Музикант зі Швеції Мартін Молин створив свій власний хитромудрий музичний інструмент Wintergatan Marble Machine, який продемонстрував на YouTube.

Wintergatan Marble Machine Cкріншот з відео

Над цим інструментом Мартін почав працювати в 2014 році, в надії витратити на проект не більше пари місяців. Але в результаті він вручну виготовляв три тисячі деталей. На це у нього пішов рік і 2 місяці.

Wintergatan Marble Machine Cкріншот з відео

Крім деталей ручної роботи в машині є деталі від конструктора LEGO і велика кількість додаткових музичних інструментів, наприклад, барабан і віброфон. Ще в роботі машини бере участь дві тисячі металевих кульок, що катаються по пружинки і трубочкам.

Wintergatan Marble Machine Cкріншот з відео

Сам інструмент зібраний за принципом Марбл-машин – іграшок, які пускає в хід металева куля, що пересувається по інструменту. Але в цьому інструменті таких кульок дуже багато. Кожен шар має своє призначення і пускає в хід той чи інший механізм, надаючи інструменту потрібне звучання.

Wintergatan Marble Machine Cкріншот з відео

Конструкція інструменту вийшла непідйомна, тому Мартін планує створювати щось подібне, але трохи менше, або мобільніше, щоб продемонструвати це справа світу.

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