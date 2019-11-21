Зима вже близько: прогноз погоди в Україні на 22 листопада від ObozTV

Наближення зими відчувається все сильніше. Наприкінці цього робочого тижня синоптики прогнозують похолодання на всій території України, подекуди температура опуститься до -8 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 22 листопада.

На заході небо затягне хмарами. В Ужгороді обіцяють невеликий дощ. Вдень на термометрах +9, вночі -2 градуси.

Північ – мінлива хмарність, сухо та холодно. Денний максимум -1, нічний мінімум -7.

На сході захмарить, але опадів не очікується. Вдень стрілка термометра підніметься до нуля, вночі опуститься до -8.

На півдні та в Криму хмарно і сухо. Температура повітря протягом дня +6 градусів, уночі -2.

У центральних областях також хмарно. Температура повітря вдень 0 градусів, уночі -6.

У Києві небо затягне хмарами, проте опадів не прогнозують. Денний максимум -1, нічний мінімум -4 градуси.

OBOZREVATEL нагадує, що синоптики прогнозують досить "м'яку" зиму цього року, хоча спостерігатимуться і періоди більш холодної погоди.

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