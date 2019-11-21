Головна Новини
21 листопада • оновлено в 16:42
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Зима вже близько: прогноз погоди в Україні на 22 листопада від ObozTV

857
Читати матеріал російською

Наближення зими відчувається все сильніше. Наприкінці цього робочого тижня синоптики прогнозують похолодання на всій території України, подекуди температура опуститься до -8 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 22 листопада.

На заході небо затягне хмарами. В Ужгороді обіцяють невеликий дощ. Вдень на термометрах +9, вночі -2 градуси.

Північ – мінлива хмарність, сухо та холодно. Денний максимум -1, нічний мінімум -7.

Зима вже близько: прогноз погоди в Україні на 22 листопада від ObozTV

На сході захмарить, але опадів не очікується. Вдень стрілка термометра підніметься до нуля, вночі опуститься до -8.

На півдні та в Криму хмарно і сухо. Температура повітря протягом дня +6 градусів, уночі -2.

У центральних областях також хмарно. Температура повітря вдень 0 градусів, уночі -6.

У Києві небо затягне хмарами, проте опадів не прогнозують. Денний максимум -1, нічний мінімум -4 градуси.

OBOZREVATEL нагадує, що синоптики прогнозують досить "м'яку" зиму цього року, хоча спостерігатимуться і періоди більш холодної погоди.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Погода ObozTV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода ObozTV Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини