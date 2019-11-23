Холодно і без снігу: прогноз погоди в Україні на 24 листопада від ObozTV

У неділю майже по всій Україні встановиться похмура та суха погода. Коливання температур – від +12 до -5 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на 24 листопада.

На заході переважно похмуро та сухо. Денний максимум +12 градусів, вночі на термометрах нуль.

У північних регіонах небо затягне хмарами. Температура повітря вдень +1, вночі -5 градусів.

На сході хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Максимум денної температури +2 градуси, вночі на термометрах -5.

На півдні та в Криму також хмарно та сухо. Вдень термометри покажуть +8, уночі 0 градусів.

У центральних регіонах день обіцяє бути похмурим. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -5.

У Києві небо затягне хмарами, без опадів. Температура повітря вдень 0, вночі -3 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області цього тижня розігралася штормова погода – у курортному місті Кирилівка затопило приблизно 40 баз відпочинку.

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