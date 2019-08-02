Вжалила медуза: що робити

Кандидат медичних наук, лікар-імунолог і алерголог Олег Назар порадив, як вести себе у разі, якщо вжалила медуза.

Експерт зазначив, що якщо людина схильна до алергій, особливо до кропивниці, то після контакту з медузою може виникнути ускладнення. Лікар додав, що при такому контакті можливий розвиток або самої кропив'янки, або контактного дерматиту, або навіть зниження артеріального тиску, аж до розвитку токсикологічних реакцій.

Доктор Назар підкреслив, що небезпека стосується як мертвих, так і живих медуз. У них є так звані жалкі клітини, які викликають роздратування та алергічні реакції, додав він. Тому загроза, як правило, не смертельна, але є.

Якщо контакт відбувається на рівні шиї або обличчя, то, за словами Назара, там може сформуватися набряк. Алергікам лікар не рекомендує заходити у воду, якщо вони помітили наявність медуз у воді. Якщо ж людина взагалі схильна до алергії і не знає, чи виникатиме контакт із подібними істотами, то лікар порекомендував заздалегідь прийняти таблетку будь-якого протиалергенного препарату. Ну і якщо такий контакт все ж відбувся, то стандартна допомога у важких випадках – це звільнити дихальні шляхи і ввести або розчин адреналіну, або розчин дексаметазону.

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