ВВП-варанти, ринок землі та звільнення Коболєва: Анатолій Кінах

Політичний діяч Анатолій Кінах у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він висловився із приводу ВВП-варантів та реструктуризації державного боргу, який провадила пані Яресько.

"Це дуже серйозна тема, яку можна вважати і великомасштабною фінансовою аферою. Я сподіваюсь, що реструктуризація державного боргу, яку запропонувала пані Яресько, викличе зацікавлення з боку антикорупційних служб. Умови реструктуризації були дуже від'ємними та не відповідали державним інтересам України", - заявив Кінах.

Він пояснив, у чому полягає суть проблеми з ВВП-варантами 2015 року і чому ця тема зараз активно обговорюється спеціалістами.

"Головна проблема в тому, що так звані ВВП-варанти - це премія тим кредиторам, які погодилися на реструктуризацію державного боргу. І умови цієї премії такі, що створюють загрозу для розвитку економіки України", - додав політик.

Він також дав прогнози щодо ситуації із поверненнями зобов'язань за ВВП-варантами у майбутньому.

"Якщо ВВП буде зростати за планом, тобто 8% на рік, то ми матимемо повернути в 4-5 разів більше тої суми, яка була реструктуризована", - зазначив Кінах.

Політик висловився і з приводу відкриття ринку землі в Україні. Він назвав дискусію, яка відбувається із приводу цього питання в Україні "дуже примітивною".

Анатолій Кінах також прокоментував можливе звільнення голови "Нафтогазу" пана Коболєва.

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