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1 жовтня • оновлено в 22:08
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Вводиться кримінальна відповідальність в держустановах, дотичних до пенсій: депутатка

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Голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова прокоментувала чи збільшуватиме уряд пенсійний вік українців.

Вона заявила, що до 2023 року відбудуться певні зміни. Депутатка зазначила, що дірка в пенсійному фонді до того часу лише збільшиться.

Для накопичень буде використовуватись та структура, яка буде для цього готова. Третьякова наголосила, що Україна вже має очищену банківську систему, що дозволить використовувати її для накопичення пенсійного фонду.

Одною з обіцянок партії "Слуга народу" була така, що вони створять для українців другупенсію, тому вона ще раз наголосила, що потрбіно використовувати ті інструменти, які зараз доступні.

За словами депутатки готується законопроект, який криміналізує економічні злочини у фінансових установах, які будуть дотичні до грошей українських громадян.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Галина Третьякова
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