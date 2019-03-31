Вважають недоцільним: Тука пояснив низьку явку внутрішньо переміщених осіб

Заступник Міністра з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука зазначив, що ще два місяці тому він передбачав, що участь у виборах переселенців з Донбасу і Криму буде невисокою і може сягнути лише 30-40%%, на відміну від решти території, де, за його прогнозами, явка має скласти понад 70%.

Він зауважив, що треба бути свідомим тому, що велика кількість людей проживає на окупованих територіях, попри те, що має статус внутрішньо переміщених осіб.

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